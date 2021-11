Sécurité pénitentiaire: port de galons pour 122 nouveaux lieutenants

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la cérémonie d’avancement organisée ce vendredi 19 novembre 2021 à la Cour d’honneur de la prison centrale que 122 sous Lieutenants de la promotion 2016 ont arboré le galon de lieutenant. Occasion pour les hauts gradés de différents corps armés de saluer la dévotion de ces néo surveillants pleins dans les missions qui leur ont été assignés dans le cadre de leur rendement professionnel sous la coordination du Commandant en chef dudit corps paramilitaire, le Général de division Jean Germain Effayong-Onong.

C’est en présence des plus hautes autorités de la sécurité pénitentiaire et des corps armés au nombre desquelles le Général de division Jean Germain Effayong-Onong que les 122 sous lieutenants de la promotion 2016 de la Sécurité pénitentiaire ont été honorés pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Donnant lecture du décret pris par le Chef suprême des armés de sécurité et de la défense, le Colonel Joséphine Ndoulou a appelé à la Cour d’honneur de la prison centrale de Libreville, 21 récipiendaires.

Décoration d’honneur aux administrateurs civiles et partenaires sociaux de la sécurité pénitentiaire par le Général de division Jean Germain Effayong-Onong © GMT

Ces nouveaux lieutenants ont été interpellés sur la nécessité de maintenir le cap et demeurer des modèles pour l’intérêt de la nation. Tour à tour, le général de brigade Yves barassouaga, Commandant en chef de la Gendarmerie nationale ainsi que d’autres Généraux de l’armée gabonaise, ont décoré les impétrants qui d’un pas ferme ont témoigné leur sens du devoir. S’en est suivie la traditionnelle phase d’arrosage de galons en guise de bénédiction. Nul doute que les 122 nouveaux surveillants des maisons d’arrêt auront à cœur de se démarquer.

Pour information, la cérémonie d’avancement a débuté avec la remise des médailles de reconnaissance à plusieurs dizaines d’agents des forces armées gabonaises. Il s’est agi entre autres des Généraux de Brigade Georges Bongo Allila, Georges Louila, Macaire Ngouoni, Brigitte Onkanawa et du Général de Brigade aérienne Jean Claude Mougnagui. Aussi, le Général de division Jean Germain Effayong-Onong a procédé à la décoration de la médaille d’honneur aux personnels de l’univers carcéral ainsi qu’à d’autres agents publics qui concourent par leurs actions au rayonnement de la maison justice.