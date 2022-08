Santé Militaire: avis de concours pour la formation de 30 médecins, 10 sages-femmes et 10 infirmiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service de Santé Militaire organise un concours pour la formation de 30 médecins, 10 sages-femmes et 10 infirmier(e)s. Conditions: Nationalité gabonaise / Baccalauréat Cou D session 2021 ou 2022 / Avoir au plus 19 ans pour les médecins et 21 ans pour les paramédicaux.

Composition du dossier: Demande manuscrite et lettre de motivation adressées à Monsieur le Directeur Général du Service de Santé Militaire/ Copie légalisée de l’acte de naissance / Certificat médical de moins de 3 mois / Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois / Copies de l’attestation et du relevé de notes du baccalauréat / Copies des bulletins de notes des classes de 2nde, lère et Terminale / 02 photos d’identité couleurs sur fond blanc / Frais de dossiers: 20000 FCFA.

Chronogramme:Date limite de dépôt de candidature: Mardi 16 Août 2022 à 17h30 par email serviccformationdgsm@ yahoo.com ou physiquement / Lieu de dépôt: Ecole d’Application du Service de Santé Militaire(EASSML) face à l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar BONGO ONDIMBA / Publication de la liste des candidats retenus: Jeudi 18 Août 2022 / Date du concours: Dimanche 21 Août 2022 à partir de 08h00 à l’EASSML / Résultats: Dimanche 21 Août 2022 à partir de 18h00.



Epreuves: Mathématiques; Physique-Chimie (pour la filière médicale); Sciences de la Vie et de la Terre; Français; Anglais. Admissibilité: Note supérieure à 12/20. Admission: Après aptitude médicale et enquête de moralité.