Santé: la variole du singe, nouveau covid-19 ?

La variole du singe, est-ce un nouveau Covid-19? Telle est la question qui taraude les esprits actuellement. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la variole du singe est une maladie infectieuse émergente causée par un virus transmis par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. Elle peut ensuite se propager d’une personne à l’autre, mais la transmission de personne à personne ne peut à elle seule entretenir une éclosion.

En effet, depuis le début du mois de mai, les autorités sanitaires de plusieurs nations, de l’Europe au Canada, en passant par les États-Unis et l’Australie, ont commencé à détecter des cas de cette étrange maladie, dont les précédentes épidémies avaient été très contenues. Cette maladie rare et peu connue se détecte par plusieurs symptômes notamment la fièvre, les maux de tête, les gonflements, les douleurs dorsales, les douleurs musculaires et l’apathie générale.

Le symptôme le plus caractéristique apparaît 1 à 5 jours après la fièvre. une éruption cutanée se développe et commence souvent sur le visage et s’étend ensuite à d’autres parties du corps, principalement les mains et les pieds. Dans de nombreux cas actuels, des personnes ont signalé l’apparition de l’éruption dans la zone génitale. L’épidémie de variole du singe touche désormais 15 pays en dehors de l’Afrique. Plus de 80 cas ont été confirmés. Toutefois, le risque pour le grand public est jugé faible.

La variole du singe peut se propager lorsqu’une personne est en contact étroit avec une personne infectée. Le virus peut pénétrer dans l’organisme par des lésions cutanées, par les voies respiratoires ou par les yeux, le nez ou la bouche. L’épidémie n’a pas été décrite comme une infection sexuellement transmissible, mais elle peut être transmise par contact direct lors de rapports sexuels.

Notons qu’il n’existe pas de traitement pour la variole du singe, mais les épidémies peuvent être contrôlées par la prévention de l’infection. La vaccination contre la variole s’est avérée efficace à 85 % pour prévenir la variole du singe, et elle est encore parfois utilisée. L’Espagne par exemple se prépare à commander des milliers de doses de vaccin antivariolique à utiliser contre la variole du singe. Les experts pensent que la vaccination après une exposition à la variole du singe peut contribuer à prévenir la maladie ou à la rendre moins grave.

Tout comme la covid-19, la variole du singe fait couler beaucoup d’encre en occident et son parcours n’est pas étranger car si les autorités sanitaires de chaque contrée ne mettent pas de politique en place afin de canaliser cette maladie elle peut très vite passer d’épidémie à pandémie. La sonnette d’alarme est tirée.