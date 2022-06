Santé: la pratique du lavement, un danger mortel pour les enfants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lavement, cette pratique ancestrale, qui consiste à nettoyer en profondeur la partie terminale des intestins avec des plantes et des écorces, serait nocive pour les enfants. C’est ce que révèlent plusieurs pédiatres consultés par une équipe de la rédaction de Gabon Média Time (GMT) sur le danger que revêt l’usage des plantes pour l’organisme des enfants.

Ecorces d’arbres, feuilles de ndole, petit piment, autant de plantes usitées par la gent féminine sont entre autres les principaux constituants utilisés pour nettoyer le ventre de leur progéniture en lieu et place des produits déparasitants. Une pratique courante dans nos sociétés bantoues, qui n’est pas sans conséquence pour la population infantile à qui ce cocktail est majoritairement administré.

C’est en tout cas ce qu’assure une source hospitalière en pédiatrie au Centre hospitalier universitaire Mère enfant Jeanne Ebori (CHUMJE). « De nos jours, les plantes ne sont plus cultivées de manière naturelle, on utilise des engrais et des pesticides, et après l’administration d’un lavement à base de ces plantes et écorces certains enfants présentent une altération de la fonction rénale voire une insuffisance rénale. » a-t-elle souligné.

Poursuivant son propos, notre source explique que ces réactions sont dues au fait que « l’organisme n’arrive pas à éliminer tous ses produits qui ont été inoculés à l’enfant ». Un état de fait qui devrait interpeller les parents qui s’y adonnent sans connaître le caractère mortifère de ces substances dans l’organisme des mineurs. D’ailleurs la scientifique révèle que les cas d’urgence liés au lavement sont de plus en plus nombreux dans les services pédiatriques des structures hospitalières dans le pays.

« Pas un jour ne passe sans qu’on ne voit un enfant arriver en convulsant ou décédé des suites d’un lavement peu importe l’age, peu importe le sexe, à cause de l’intoxication au lavement. Sachant que le piment est quelque chose qui pique malheureusement force est de constater que ces mélanges rendent le lavement dangereux et de facto fragilise l’organisme », a-t-elle conclu .Vivement une prise de conscience collective prompte car la santé est l’affaire de tous et la jeunesse constitue l’avenir de notre pays.