Sanction du Gabon par la CAF: La Fegafoot annonce qu’elle fera appel

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a réagi à la décision de la Caf condamnant le Gabon à payer une amende de 10 mille dollars pour manquement de valeurs sportives et d’intégrité alors que sa sélection avait été maltraitée à Banjul. Une sanction que la Fegafoot trouve indigne et irrespectueuse et pour laquelle, elle annonce saisir dans les plus brefs délais la commission d’appel de la Caf.

C’est au regard du traitement indigne infligé à la sélection gabonaise relèvant des pratiques moyenågeuses que la Fegafoot « la FEGAFOOT s’engage à saisir la commission d’appel de la CAF dans les plus brefs délais et va user de toutes les voies de recours pour que l’équité sportive soit préservée », a-t-on pu lire.

C’est en faisant suite à la décision de la commission de discipline de la CAF, relative à la maltraitance subie par la délégation gabonaise à l’aéroport de Banjul qui condamne à une amende de 10 mille Dollars soit 5 550 000 Francs CFA, les autorités gabonaises que la Fédération gabonaise de football a produit un communiqué visant à condamner la posture de l’instance faîtière du football africain.



A cet effet, la Fegafoot réunit aujourd’hui à son siège, une commission juridique aux fins d’examiner cette décision qu’elle juge « indigne » car la « commission de discipline de la CAF s’est plus appesantie sur les aspects pécuniaires au détriment de l’éthique sportive », a-t-on pu lire.