Samu social: plus d’un million de patients traités gratuitement en 5 ans!

Mise en place le 3 juillet 2017, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais est devenu un pilier de la politique sociale du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Pour preuve, en seulement 5 ans d’activités, les équipes coordonnées par le Dr. Wenceslas Yaba ont pris en charge médicale 1 112 000 Gabonais gratuitement et ce, tout en leur distribuant des médicaments dans 160 localités du pays.

1.112.000, c’est le nombre de personnes défavorisées soignées par le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais en seulement 5 ans d’existence. Une prouesse sans égale dans un pays où l’offre de santé est de plus en plus décriée par les populations devant en bénéficier. Loin d’être une recette miracle, le Dr. Wenceslas Yaba s’appuie sur un leadership humain indéniable qui ne cesse de faire ses preuves.

D’ailleurs, cette cinquième bougie sonne comme l’âge de plénitude dans l’offre médico-humanitaire du Samu social gabonais. Puisque la structure compte dorénavant 6 centres médico-psychologiques ouverts aux patients n’ayant pas assez de moyens pour se faire soigner dans les Centres hospitaliers universitaires et régionaux. Ces permanences sont situées à Libreville, Port-Gentil, Oyem, Mouila, Franceville et Moanda.

À l’occasion de son anniversaire, l’outil médico-psychologique et social national qui offre un accès gratuit aux soins à des populations sans ressources a lancé une caravane médicale axée sur des soins en ophtalmologie, orthopédie et gynécologie durant 45 jours. À cet effet, le coordinateur du Samu social a fait un bref rappel historique. « Cela fait soixante mois que nous mettons à disposition des équipements gratuits dans notre pays grâce au Samu social », a-t-il souligné.

En outre, le Dr. Wenceslas Yaba a donné l’élixir sur cette caravane qui vient couronner 5 années de dévotion sans faille. « Pendant ces 45 jours, nous allons reprendre la chirurgie de la cataracte, le programme de l’obscurité à la lumière, le programme de la stérilité et la fécondité. Durant ce temps, tous les soins seront offerts », a-t-il conclu à ce propos.



Il est judicieux de préciser qu’en 5 ans, le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais a soigné plus de 1.112.000 Gabonais gratuitement et ce, via le centre médico-psychologique (CMP), l’urgence sanitaire et sociale de proximité(USSP). À cela s’ajoutent des missions médico-humanitaires(MMH), les interventions à domicile et le centre d’hébergement. Nul doute que la singularité du modèle impulsé par le Dr. Wenceslas Yaba est à l’origine de ces résultats engrangés.

