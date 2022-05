Samu social: la cataracte soignée gratuitement à Franceville jusqu’au 15 mai

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a lancé le jeudi 5 mai dernier le programme humanitaire baptisé « De l’obscurité à la lumière » dans le chef-lieu du Haut-Ogooué, Franceville. Pour les équipes coordonnées par le Dr. Wenceslas Yaba, cette initiative vise à offrir des opérations et soins oculaires aux populations durant une période de 14 jours soit jusqu’au 15 mai prochain.

Après une réussite clinquante dans le Grand Libreville avec pas moins de 430 patients pris en charge gratuitement, le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais s’est déporté à Franceville depuis le jeudi 5 mai 2022. C’est dans le cadre du programme humanitaire dénommé « de l’obscurité à la lumière » que les bénévoles médecins ont posé leurs valises accompagnés d’une équipe de spécialistes franco-indiens.

Une initiative inouïe pour le chef-lieu de la province du Haut-ogooué privée de médecins spécialisés dans le domaine depuis des années. Il s’agit donc d’un véritable soulagement pour les populations qui espèrent être prises en charge gratuitement et enfin recouvrer la vue. Notons que pour la circonstance, un équipement technique a été mis à disposition par le Dr. Wenceslas Yaba, coordinateur général du Samu Social Gabonais.



Pour information, la cataracte correspond à l’opacification du cristallin situé à l’intérieur de l’œil et est responsable d’une baisse de la vision de loin et de près non améliorable par une correction optique. Le seul traitement est chirurgical. C’est donc à ce titre que les Samu socialisés ont dépêché des experts en chirurgie qui ont déclaré ne ménager aucun effort pour atteindre leur objectif du 5 au 15 mai prochain en réduisant les inégalités sociales.