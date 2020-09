Samu social gabonais: près de 500 patients soignés gratuitement pour des pathologies bucco-dentaires

C’est dans le cadre de sa campagne de consultations bucco-dentaires gratuites que le Samu social gabonais a reçu ce lundi 31 août 2020 plusieurs centaines de personnes souffrant de ces maladies négligées pourtant dangereuses. Au terme de cette action solidaire, les équipes conduites par le Dr. Wenceslas Yaba ont eu le sentiment du devoir accompli, tant les bénéficiaires n’ont pu masquer leur gratitude.

Après avoir apporté le sourire aux populations de l’arrière pays durant cette période de crise sanitaire liée à la covid-19 quand plusieurs centres de santé n’étaient plus accessibles, les équipes du Samu social ont entamé ce jour, une campagne de consultations bucco-dentaires gratuites ouvertes à tout individu malade. En effet, sous la houlette de leur Coordonnateur Général le Dr. Wenceslas Yaba, les experts des questions dentaires ont ausculté près de 500 patients.

Entre les nettoyages et les extractions de dents en mauvais état, plusieurs autres activités ont été menées. Selon le Dr. Sylvère Boundianza, il était temps de traiter ce type de pathologies. « les pathologies bucco-dentaires sont malheureusement fréquentes en Afrique subsaharienne notamment au Gabon. (…) Il y a une qui apparaît avec récurrence, ce sont les pulpites », a-t-il indiqué.

En réaction, les bénéficiaires, qui ne sont pas restés indifférents face à l’action du Samu social, ont exprimé leur satisfaction. « Je suis très satisfait. Depuis 6 h du matin que nous sommes venus en grand nombre, l’accueil est à la hauteur », a déclaré un patient. Même son de cloche chez un autre bénéficiaire bucco-dentaires. « Tout se passe bien. On nous a même remis gratuitement des médicaments pour d’autres maladies notamment le mal d’estomac», a-t-il conclu.

Nul doute que d’autres personnes n’ayant pas pu effectuer le déplacement au siège social du Samu social gabonais voudront se rattraper. Ainsi, le Dr. Wenceslas Yaba et ses équipes sont appelés à faire perdurer cette campagne salutaire. Pour ce faire, les bénévoles et autres supports matériels et financiers devraient soutenir cet élan social qui cadre avec la vision du chef de l’État Ali Bongo Ondimba.