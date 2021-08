Samu social gabonais: plus de 2000 personnes soignées à Aboumi et Boumango

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fidèle à son engagement social envers les populations défavorisées, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais est à pied d’œuvre pour offrir des soins aux populations d’Aboumi et Boumango, chef-lieu du département de l’Ogooué-Letili dans la province du Haut-Ogooué. En effet, le dimanche 01 août dernier, ce sont 2059 personnes qui ont été soignées gratuitement.

A l’heure où la crise sanitaire liée à la Covid-19 a permis de révéler les carences criantes des structures hospitalières publiques et même privées, le service humanitaire Samu social Gabonais a su accompagner les populations défavorisées installées dans les zones enclavées de l’intérieur du pays. Dernier exemple en date, la récente caravane médico-humanitaire menée dans la province du Haut-Ogooué notamment à Aboumi et Boumango le dimanche 1er août 2021 par les équipes du Dr. Wenceslas Yaba.

Une énième prouesse à mettre au crédit de ces hommes et femmes qui ont décidé de braver les obstacles pour donner le sourire à ces personnes désespérées car ne pouvant se soigner à tout prix. En effet, les Samu socialisés ne ménagent aucun effort pour prendre en charge des patients atteints de problèmes d’yeux, de dents, ou dans d’autres spécialités comme la radiologie, l’ophtalmologie et la chirurgie, dont le traitement requiert des moyens financiers importants.

Au total, ce sont 2059 personnes qui ont été soignées lors de cette caravane. Il convient de préciser qu’en médecine générale, on recense 679 patients, 12 électrocardiogrammes et 18 en cardiologie. A ceux-ci s’ajoutent 120 patients en ophtalmologie, 85, dont 27 extractions en médecine dentaire, 31 en chirurgie, 656 en pédiatrie et 127 en gynécologie. Une énième donnée statistique qui démontre l’impact du Samu social gabonais sur les populations et ce, en seulement 4 ans d’existence.