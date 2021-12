Samu social gabonais: 910 117 personnes soignées entre 2017 et 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quatre ans après le lancement de ses activités le 3 juillet 2017, le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais a indiqué être un pilier de la politique sociale du gouvernement. Pour preuve, son rapport d’activités menées 2020 révèle que 910 117 Gabonais à revenus limités, ont été gratuitement pris en charge à la date du 30 octobre 2021.

C’est grâce au concours permanent de plus de 270 agents qui se relaient nuit et jour pour sauver des vies que le SAMU social gabonais parvient à redonner le sourire aux populations gabonaises. À la date du 30 octobre 2021, l’outil d’aide médicale d’urgence, a pu soigner au total 910 117 personnes, notamment dans les zones les plus reculées du pays.

Selon le Samu social gabonais, grâce à ses prestations sanitaires gratuites, il a pu « réduire considérablement le taux de mortalité dû aux maladies infectieuses et favoriser une meilleure qualité de la vue des populations vivant en zone rurale ». Une couverture médicale complète qui aurait permis à un grand nombre de retrouver l’espoir d’une vie meilleure.

Pour soigner toutes ces personnes, le SAMU social gabonais, sous la supervision du Dr. Wenceslas Yaba, s’est doté, au fil des années, d’un matériel médico-chirurgical de pointe pour répondre efficacement aux besoins des populations. Ces dernières sont logées, accompagnées médicalement, socialement et psychologiquement à travers les 7 axes d’intervention stratégiques du SAMU social gabonais.