Samu social: 9 milliards FCFA économisés à l’État avec la gratuité de l’opération de la cataracte

Ecouter cet article Ecouter cet article

Entamé en avril dernier pour le compte de la deuxième édition, le programme humanitaire baptisé « De l’obscurité à la lumière » visant à offrir des soins oculaires gratuits aux populations a impacté 1357 personnes de tous genres. Une initiative louable qui a permis aux hommes du Dr. Wenceslas Yaba de faire économiser 9 milliards FCFA à l’Etat gabonais.

Véritable outil social dans la prise en charge médicale des personnes défavorisées, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a mis le pied à l’étrier en offrant des soins oculaires gratuits aux populations des 9 provinces du Gabon. Spécifiquement, cette caravane a permis aux patients atteints de cataracte de se faire traiter pour une anomalie aux traitements onéreux.

S’appuyant sur l’expertise locale et le concours de praticiens français et indiens dans le cadre d’une coopération humanitaire nouée par le Dr. Wenceslas Yaba, le Samu social gabonais a déployé ses équipes à Libreville, Franceville, Moanda, Port-Gentil, Mouila, Koulamoutou, Lambaréné, Oyem et Bitam. Une deuxième édition à fort impact puisque pas moins de 1357 compatriotes sont passés de l’obscurité à la lumière.



Notons que ces chirurgies gratuites de la cataracte ont permis à l’État gabonais de réaliser une épargne conséquente de 9 milliards de FCFA. Une donnée chiffrée qui découle du fait que « le coût d’une évacuation sanitaire pour une chirurgie de la cataracte est en moyenne à 7 millions de FCFA », a précisé un expert du domaine. Une prouesse saluée par les bénéficiaires mais également le Secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG), Steeve Nzegho Dieko.