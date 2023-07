Samu social : 743 habitants d’Oyem pris en charge gratuitement en 24h

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations d’Oyem, chef-lieu du Woleu-Ntem, ont reçu la visite des équipes du Samu social gabonais. Lors de la première journée du samedi 1er juillet 2023 de cette caravane républicaine visant à matérialiser l’élan solidaire d’Ali Bongo Ondimba, ce sont 743 compatriotes qui ont été soignés efficacement des pathologies chères à traiter.

Le Coordonnateur général du Samu social gabonais, Wenceslas Yaba et les samu socialisés ont déposé leurs valises dans le chef-lieu du département du Woleu-Ntem le Samedi 1er juillet 2023. Répartis en spécialité médicinale, ces bonnes volontés n’ont ménagé aucun effort pour traduire en acte la vision du Chef de l’État.

Ainsi, médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues, gynécologues, ophtalmologues, dentistes, pédiatres, sages-femmes, laborantins, logisticiens hospitaliers, chauffeurs ambulanciers, tous ont mis à contribution leur savoir-faire pour apporter une aide médico-humanitaire. Une initiative républicaine à laquelle le Dr. Wenceslas Yaba a apporté sa pierre.

Humaniste sans pareil, le coordonnateur général de ladite structure a tenu à rappeler l’intérêt qu’il accorde à cette initiative d’Ali Bongo Ondimba. « Nous accompagnerons le Chef de l’État dans une osmose totale. Comme nous avons l’habitude de faire. On est contents de cette union entre médecins pour soigner gratuitement nos compatriotes », a-t-il précisé.

Au Premier jour, ce sont 743 prises en charges effectuées simultanément à Oyem et Bitam. En outre, le Dr. Wenceslas Yaba, demande aux populations des localités de Medouneu, Minvoul et Mitzic de se mobiliser totalement pour profiter de la santé strictement gratuite avec le Samu social gabonais. Et ce, dès le lundi 03 juillet 2023. Jour du 6ème anniversaire de la création de cette structure.

À préciser que du 3 et 4 juillet prochain, le Samu social gabonais fera simultanément une très grande mission médico-humanitaire à Ndindi dans la haute-banio dans la province de la Nyanga. D’autres localités devraient être bientôt impactées. Cette action empreinte de solidarité s’inscrit dans la réduction des fractures dans l’accès à la santé. Rappelons que le Woleu-Ntem fait partie des provinces les plus peuplées. Et ce, avec une offre de soins largement dépassée par la demande.