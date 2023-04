Samu social: 684 prises en charge à Koulamoutou en un jour

Ecouter cet article Ecouter cet article

La mission médico-humanitaire effectuée le jeudi 30 mars 2023 au quartier Litsébé dans le 2eme arrondissement de Koula-moutou a en tous points été une réussite. Le Dr. Wenceslas Yaba et ses équipes du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais ont pris en charge 684 personnes.

En marge de l’inauguration de l’antenne provinciale de Samu social gabonais, une mission médico-humanitaire a été effectuée le jeudi 30 mars 2023 au quartier Litsébé. Au nombre des 684 personnes prises, on dénombre 497 en chirurgie, gynécologie cardiologie, endocrinologie, médecine dentaire et laboratoire.

Pour ce qui est de l’urgence sanitaire et sociale de proximité (USSP) ce sont 122 qui ont été réalisées au quartier cache corps et 65 au quartier Dakar. À cela s’ajoutent les 73 , 100 et 106 patients qui ont été consultés en médecine générale, pédiatrie et ophtalmologie. Et ce, gratuitement.

Des médicaments ont également été distribués à titre gracieux aux populations venues en masse. Une première journée qui s’est révélée un franc succès pour les équipes du Dr. Wenceslas Yaba. D’ailleurs, le Coordonnateur général de cette structure n’a pas manqué d’inviter les populations de l’Ogooué-Lolo à se rendre 24h/24 sur le nouveau site pour y recevoir des soins.