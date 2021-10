Samu social: 60 personnes soignées aux villages Mikouagna et Moundzeye grâce à Comilog

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations des villages Mikouagna et Moundzeye, dans les environs de la gare de Moanda, dans le Haut-Ogooué, ont bénéficié des prestations de santé et de médicaments gratuits, lors d’une caravane médicale organisée vendredi 15 octobre dernier par les équipes du Samu social gabonais de Moanda. Une initiative rendue possible par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui vise à porter l’offre de soins au-delà des structures hospitalières.

Développer l’accès à la santé pour tous est un des engagements sociétaux de la Compagnie minière de l’Ogooué. Grâce à son partenariat avec le Samu social gabonais de Moanda, les équipes mobiles de soignants ce sont déployées pour venir en aide aux populations des villages Mikouagna et Moundzeye.

Cette mission sanitaire conduite par un médecin urgentiste et quatre infirmiers, a permis de prendre en charge une soixantaine de personnes de tous les âges dans plusieurs pathologies. Il s’agit, entre autres, de céphalées, l’arthrose, la grippe, la gastro, l’otite, le paludisme, l’algie pelvienne, la dyspnée et l’anémie clinique.

Selon l’exploitant de manganèse, différentes consultations étaient suivies systématiquement de la distribution gratuite de médicaments à chaque patient. « Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à la Comilog pour ce geste salutaire », a souligné la société. Au terme de cette journée, plusieurs rendez-vous ont été pris pour des consultations gratuites avec des spécialistes du Samu social gabonais.