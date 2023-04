Samu social: 2512 prises en charge en 3 jours à Koulamoutou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après un bon démarrage le jeudi 30 mars 2023, la mission médico-humanitaire du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais s’est avérée salvatrice pour les populations. Et ce d’autant plus que 2512 personnes ont été prises en charge par le Dr. Wenceslas Yaba et ses équipes ces 3 derniers jours.

En plus de la mise en service de l’antenne provinciale de Samu social gabonais, une mission médico-humanitaire a été effectuée dès le jeudi 30 mars dernier à Koula-moutou, chef-lieu de l’Ogooué-Lolo. En 3 jours d’activité, ce sont au total 2512 individus qui ont été soignés et traités gratuitement.

On y dénombre 430 prises en charge en laboratoire, 391 en médecine générale, 361 en pédiatrie, 253 en ophtalmologie. À cela s’ajoutent les 139, 113, 108 et 97 respectivement en gynécologie, médecine dentaire, chirurgie et endocrinologie. Les prises en charge par les sages femmes et cardiologues se chiffrent à 72 et 68.

Outre Litsébé, des urgences sanitaires et sociales de proximité (USSP) ont été pratiquées aux quartiers Babombo, cache corps , Magnan et Dakar. Une opération qui s’est soldée par la distribution des médicaments. À ce propos, le coordonnateur général du Samu social gabonais invite les populations à contacter le 1488 à leur convenance. Un geste humanitaire à imiter.