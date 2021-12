Samu social: 1602 personnes soignées à Lambaréné

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué ont reçu la visite du Service d’aide médicale d’urgence social gabonais (Samu social). Au terme de ce marathon médical qui s’est déroulé du samedi 18 au dimanche 19 décembre dernier, ce sont 1602 compatriotes qui ont été pris en charge efficacement et ce, sans débourser le moindre centime.

Conduites par le Dr. Wenceslas Yaba, les équipes du Samu social Gabonais se sont déployées dans la localité de Lambaréné et ses environs dans le cadre de leur mission humanitaire et médicale. Médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues, gynécologues, ophtalmologues, dentistes, pédiatres, sages-femmes, laborantins, logisticiens hospitaliers, chauffeurs ambulanciers, tous ont mis à contribution leur savoir-faire pour apporter une aide aux populations qui n’en demandaient pas moins.

Une débauche d’énergies qui n’a pas été sans résultats puisque le samedi 18 décembre dernier a permis de soigner 871 individus de tous sexes et venus des différents quartiers de Lambaréné. Même tendance le dimanche 19 décembre dernier où 731 personnes issues de Moussamoukou, Mitone et Medang Nkoghe ont toutes aussi été traitées par les hommes du Dr. Wenceslas Yaba. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont adressé des paroles de bénédiction à l’endroit de leurs bienfaiteurs qui n’ont ménagé aucun effort pour leur donner la santé.

En somme, ce sont « 214 patients qui ont été traités par des médecins généralistes. À ce nombre s’ajoutent les services spécialisés notamment 216 patients en ophtalmologie, 176 patients en extraction dentaire, 198 en gynécologie. Aussi, il y a eu 144 patients en pédiatrie et 57 patients en chirurgie, 94 examens biomédicaux et 880 USSP », précise le rapport officiel du Samu social gabonais parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Notons que des paires de lunettes optiques et les médicaments de premier secours ont été distribués aux populations.