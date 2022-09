Sameau: 30 Gabonais en formation sur le montage et la réalisation vidéo grâce à Canal+

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du déploiement de sa responsabilité sociétale, Canal+ Afrique s’est engagé à soutenir les initiatives privées des couches dynamiques. Ainsi ce sont donc 30 jeunes Gabonais qui participent depuis le mercredi 21 septembre dernier, à une formation de perfectionnement sur le montage et la réalisation vidéo au Salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (Sameau) et ce, aux frais de l’acteur majeur de l’audiovisuel.

Le salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique est de retour dans sa seconde édition depuis ce mercredi 21 septembre 2022 au Musée national des Arts, rites et traditions du Gabon. À ce propos, plusieurs jeunes gabonais participent à cette belle aventure source d’opportunités. Au nombre de ceux-ci, 30 passionnés de montage vidéo dont la formation est entièrement prise en charge par le groupe Canal+.

Épris de cette discipline en phase avec la communication, ces jeunes verront leurs capacités techniques renforcées via ce programme. Et ce, du fait qu’ils seront outillés davantage par des experts tels que Samantha Biffot, Melchy Obiang, Ernan Ndouogho, Braddy Jordan et Arel Mekindet. Un engagement qui vise à « professionnaliser les producteurs afin de faciliter la création de contenus aux standards internationaux ».

Une énième action solidaire qui démontre le caractère citoyen de Canal+ qui n’est pas à sa première initiative envers les jeunes. Lors de la dernière édition aux Sambas professionnels notamment en ce qui concerne les formations journaliste-reporter d’image (JRI) mais également aux activités de lutte contre les discriminations basées sur le genre avec l’Afrique au féminin. Une manière singulière de se positionner comme un soutien permanent aux politiques publiques.