Sablière : un sujet burkinabé donne la mort à Hans Odjia

C’est l’incompréhension et la tristesse qui règne au quartier la Sablière dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Et pour cause, le jeune Hans Sogue Odjia a été sauvagement agressé à l’aide d’une barre de fer par un ressortissant burkinabé et à trouver la mort durant son transport à la polyclinique Chambrier où il a été conduit d’urgence, selon une source familiale.

Fils du Général à la retraite Fernand Odjia Nerée, ancien homme fort de la sécurité de l’ancien président gabonais Omar Bongo, Hans résidait en Angleterre. Il était de passage à Libreville pour des raisons familiales. Selon les témoignages recueillit par Gabon Media Time, les faits se seraient déroulés dans l’après-midi du lundi 24 juillet 2023 dans la zone de la Sablière, non loin de la résidence du président de la République, derrière la station Petro Gabon.

Si aucune information sur les circonstances réelles de ce crime, on sait que les deux protagonistes vivaient dans le même quartier. Le jour du drame, le sujet burkinabé aurait assené une barre de fer au niveau de la nuque du jeune Hans Sogue Odjia. « Le médecin légiste a confirmé qu’il a reçu une barre de fer au niveau de la tête, et cela a provoqué une coagulation du sang au cerveau. Il a été pris par surprise. », nous a confié une source.

Selon la même source, la victime, qui avait une bonne âme, avait aidé auparavant l’ex-compagne du Burkinabé qui était très souvent maltraité par ce dernier. C’est semble-t-il cette implication qui aurait conduit le présumé meurtrier, par jalousie ou autre, à agresser le jeune homme. Le ressortissant a d’ailleurs été interpellé quelques heures après avoir commis cet acte innommable. Il se trouverait actuellement dans les locaux de la Police judiciaire où il devra répondre de ses actes.