RV: les raisons du remplacement de Tony Ondo Mba

Donné grand favori à la succession de Tony Ondo Mba, le député du 2ème siège du 5ème arrondissement de la commune de Libreville Arsène Nkoghe Nze a été élu président du Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV) ce dimanche 27 septembre 2020 à l’issue du congrès extraordinaire convoqué par le bureau politique. Une convention intervenue après la constatation de vacance de fonction de président due à l’absence de plus de 6 mois de Tony Ondo Mba, écroué à Gros-bouquet.

C’est en application des textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du Rassemblement pour la restauration des valeurs que son président par intérim a, au nom du bureau politique, organisé l’élection du nouveau président de cette formation politique ce dimanche 27 septembre 2020. A cet effet, l’article 14 dudit texte dispose que « En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice président. En cas de vacance de la fonction constatée par le bureau politique, il est procédé, au plus tard dans le 6 mois, à la convocation du Congrès par le vice-président faisant office de président par intérim ».

Respectueux des procédures établies, le bureau politique a tout d’abord constaté, par le biais d’une déclaration faite le samedi 26 septembre dernier, la vacance de fonction de président. Une indisponibilité consécutive à sa mise en détention préventive de Tony Ondo Mba, depuis 9 mois déjà. Soit 3 mois de plus que le délai prévu. Une situation qui a considérablement affecté le fonctionnement de cette formation politique pourtant réputée dynamique.

Dans l’optique d’honorer à son rang de deuxième force politique de la majorité, le RV a décidé de passer à la vitesse supérieure tout en poursuivant l’effort consenti par l’équipe sortante. À ce propos , Wilfried Moukoumi, vice-président du RV a déclaré que « notre responsabilité nous oblige à continuer le combat sur le terrain car les causes et les valeurs que nous défendons sont plus grandes que nos modestes personnes ». Pour ce faire, l’élection du nouveau président dudit parti a été organisée ce jour.

Au terme de celle-ci, c’est Arsène Nkoghe Nze qui a été élu à l’unanimité des membres statutaires ayant effectué le déplacement au siège national sis au quartier charbonnages, dans le 1er arrondissement de Libreville. Un choix qui ne surprend guère tant le député du 2ème siège du 5ème arrondissement de la commune de Libreville a su attirer la sympathie par sa mobilisation sans faille pour la cause de son parti malgré la période trouble qu’il a traversée.

Anciennement coordinateur provincial Estuaire, Arsène Édouard Nkoghe Nze est un soutien indéfectible à la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Travailleur invétéré et homme de dialogue, c’est avant tout sur sa fibre rassembleuse qu’il a été élu. Ce dernier aura la lourde charge de ramener sur l’échiquier politique sa formation politique créée en 2017 mais qui aura réussi l’exploit de se hisser au rang de deuxième puissance politique de la majorité présidentielle, puisqu’elle compte à ce jour, pas moins de 8 députés et 26 élus locaux à travers le pays.