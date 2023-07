Russie : l’Université de l’amitié des peuples renommée Patrice Lumumba

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en prélude au sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Petersbourg qu’une table ronde a été organisée par le centre de presse multimédia international de Sputnik à Moscou. Placée sous le thème « Russie-Afrique : coopération et souveraineté des médias », cette rencontre a été marquée par l’annonce de la restitution du nom de Patrice Lumumba, héros national et Premier ministre de la République démocratique du Congo, à l’Université de l’amitié des peuples de Russie (RUDN).

Il faut souligner que cette rencontre a été particulièrement marquée par l’organisation d’un dialogue sur la coopération russo-africaine en matière de formation avec comme modératrice Anastasia Alyamovskaya de l’Agence de Presse et Radio Sputnik. Profitant de cette occasion, l’ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov a annoncé l’achèvement de la procédure juridique visant à restituer le nom de Patrice Lumumba à l’Université de l’amitié des peuples de Russie.

Un hommage à un héros des indépendances

Une décision qui n’a pas manqué de susciter une réaction de la part de Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba « C’est le retour de la justice historique. C’est un geste symbolique important qui témoigne du fait que la Russie se tourne vers l’Afrique. La Russie se souvient des héros africains, elle se souvient des combattants de la libération nationale », a-t-il indiqué. Pour sa part, Sergueï Kotchetkov, premier rédacteur en chef adjoint du groupe médiatique Rossiya Segodnya, s’est félicité du travail réalisé en Afrique ces derniers mois, perceptible par le lancement du site web Sputnik Afrique en français destiné à l’audience africaine.

Une vue de la table ronde organisée par le centre de presse multimédia international de Sputnik à Moscou © D.R.

D’ailleurs, il a évoqué les projets de développement de la diffusion de la radio Sputnik en français et en anglais, l’adhésion de l’agence à l’Union africaine de radiodiffusion en tant que membre associé, le développement du projet SputnikPro en Afrique, ainsi que l’expansion du réseau de partenaires de Sputnik en Afrique par le biais d’accords de partenariat en matière d’échange de contenu.

Pour information, l’Université russe de l’amitié des peuples Patrice Lumumba (RUDN) est l’une des meilleures universités de Russie. Fondée en 1960, elle offre une grande variété de spécialisations. On note 6 facultés, 10 instituts, une académie et une école supérieure offrant ainsi de nombreuses possibilités d’obtenir une éducation de qualité.

L’université RUDN dispose de plus de 200 laboratoires, de plus de 40 centres de recherche scientifique et d’enseignement dotés d’équipements modernes. Aussi, l’université RUDN réunit des représentants de 160 pays du monde, 500 nationalités. Le campus de RUDN est une ville dans la ville : des bâtiments universitaires et d’habitation, des installations sportives et plusieurs stades, une clinique, un centre culturel sur un territoire de 50 hectares.