Run in Masuku: près de 6 000 coureurs attendus ce 17 septembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 16 septembre 2022 s’est tenue la traditionnelle conférence de presse d’avant course du Run in Masuku animée par le porte-parole de cet événement sportif, Waris Moulenda Fatombi. Occasion pour ce dernier de faire le bilan des préparatifs de cette course pédestre qui réunira près de 6 000 professionnels, amateurs et occasionnels, âgés de 16 ans et plus.

Après deux années d’interruption liée à la pandémie de la covid-19, la troisième édition du 10km de Franceville fait son grand retour ce samedi 17 septembre. Un événement sportif qui suscite déjà un bel engouement auprès des populations de la capitale provinciale du Haut-Ogooué.



Au cours de sa conférence de presse le porte parole de l’événement a d’ailleurs rassuré sur le niveau de préparation assurant que tout est fin prêt pour accueillir l’ensemble des athlètes qui arpenteront les rues de Franceville. Au nombre des principales innovations, le « Kids Run », une course réservée aux enfants âgés entre 12 et 15 ans, la présence de la mascotte Ngozo, qui a pour objectif de « délivrer un certain nombre de valeurs liées au sport ».



« Il faut également rappeler que nous avons tenu notre engagement de proposer chaque année un plateau technique relevé, le 10 km de Franceville accueille donc cette année de nombreux athlètes de haut niveau », a indiqué Waris Moulenda Fatombi. Ainsi en Elite homme on verra la participation de Dida Gemechu de l’Ethiopie; Amare Samsom de l’Erythrée ou encore Njihia Stanley du Kenya. Côté Elite femme il y aura les Kenyane Cherotich Daisy, Cherono Eva, Chepngeno Naomi, Chebet Miram ou encore les Ethiopiène Tariku Alemitu, Samuel Alemaz et Dessie Anchilanu.