Run in Masuku: les coureurs professionnels prêts pour la victoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévue pour se dérouler le 17 septembre prochain, le Run in Masuku pourrait être la bonne pour la délégation gabonaise. Et pour cause, l’ensemble des coureurs professionnels gabonais retenus sont actuellement en préparation intensive dont les frais sont intégralement pris en charge par l’Office nationale du développement du sport et de la culture (ONDSC).

À quelques deux jours du début des épreuves de la course pédestre de 10 km baptisée Run in Masuku prévues se dérouler le 17 septembre prochain, Joannick Ngomo Obiang a honoré à l’engagement pris le 31 août dernier. Lequel consiste à bénéficier de l’accompagnement technique et financier de l’Office nationale du développement du sport et de la culture.

Autant dire que les conditions sont enfin réunies pour réaliser des performances de haut vol dans cette course pédestre réputée être l’une des plus rapides sur le continent. Hébergement, restauration et le suivi médical, tout a été fait pour accroître leurs chances dans une compétition quasiment acquise aux athlètes en provenance d’Afrique australe.

Un changement de paradigme qui n’a pas laissé indifférent le patron de la Fédération gabonaise d’athlétisme. « Grâce à cette préparation dans des conditions favorables, les athlètes gabonais sont prêts à se surpasser pour côtoyer le niveau des athlètes internationaux », a indiqué Anaclet Mathieu Taty. Gageons que cet engouement soit maintenu pour enjoliver cet événement sportif.