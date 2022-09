Run in Masuku: l’erythréen Amare Samson en haut du podium pour la 3ème édition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 17 septembre les rues de la capitale provinciale du Haut-Ogooué; Franceville a été foulé par les participants de la 3ème édition du Run in Masuku, course pédestre la plus relevée du continent. Un événement sportif qui a tenu toute ses promesses notamment dans les catégories Élite hommes et femmes qui ont vu la victoire respectivement de Amare Samson de l’Erythrée et Dessie Anchikanu de l’Ethiopie.

C’est sous un soleil étouffant que s’est déroulée cette troisième édition du 10 Km de Franceville en présence du ministre des Sports Franck Nguema, du gouverneur de la province du Haut-Ogooué Jacques Denis Tsanga, du commandant en chef de la Garde Républicaine Brice Clotaire Oligui Nguema, du directeur de l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC) Joannick Ngomo Obiang ou encore de l’Administrateur directeur général de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) Leod Paul Batolo, partenaire principal de cet événement.

La première partie de cette course pédestre a été marquée tout d’abord par le « Kids Run », une course réservée aux enfants âgés entre 12 et 15 ans qui a permis de découvrir des talents en devenir dans le domaine de l’athlétisme. En suite s’en est suivi le 10 Km qui lui était composé d’une catégorie Elite et amateur.

Ainsi, en Elite homme c’est l’erythréen Amare Samson qui a su tirer son épingle du jeu avec un chrono de 29 minutes 55 secondes, il est suivi par Dida Gemechu de l’Ethiopie et de Biwott Benard du Kenya. En Elite femme c’est Dessie Anchikanu de l’Ethiopie qui s’est adjugé la première place avec un temps de 34 minutes 24 seconde. Chez les amateurs, ce sont les coureurs de l’Équipe nationale qui ont occupé le haut du pavé notamment chez les hommes avec Jessi Mouele Kodo et chez les femmes Chancia Mimbale.