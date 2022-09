Run in Masuku: Joannick Ngomo Obiang salue les performances des athlètes gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 3ème édition du Run in Masuku qui s’est déroulée ce samedi 17 septembre 2022 dans les rues de Franceville aura été principalement marquée par les performances satisfaisantes des coureurs gabonais et plus particulièrement des athlètes de l’équipe nationale. Des belles performances qui n’ont pas manqué d’être saluées par le directeur général de l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC) Joannick Ngomo Obiang, qui a réaffirmé son engagement à accompagner le développement de cette discipline.

En effet, l’Office national du développement du sport et de la culture, continue sans cesse de « contribuer au développement du sport et à la promotion de la culture », c’est d’ailleurs dans le cadre de la 3ème édition du 10 Km que cette entité a tenu une fois de plus à accompagner les athlètes de l’équipe nationale dans leur préparation. Une action qui s’est d’ailleurs avérée payante puisque ces derniers ont réalisé de très belles performances dans la categorie amateur homme et femme.

Ainsi, chez les hommes c’est Djessy Mouele Kodo qui s’est adjugé la première marche du podium avec un temps de 34 minutes 10, il est suivi de Gaëtan Délicat et de Marius Opana Lendengue. Tandis que chez les femmes malgré un redressement dans ses performances, Chancia Mimbale Bibang occupe le haut du pavé avec un chrono de 45 minutes 36 secondes, elle est talonnée de loin par Manfoumbi Koumba et Anelka Bekale.



Au terme de cet événement sportif, le directeur général de l’Office national du développement du sport et de la culture s’est réjoui de la moisson engrangée par les athlètes gabonais. « Mettre le vert jaune bleu en avant c’est mon travail et je le fais avec beaucoup de plaisir quand je vois des athlètes gabonais faire ce qu’ils ont fait lors de ce 10 Km de Franceville », a indiqué Joannick Ngomo Obiang, avant de reaffirmer l’engagement de l’ONDSC d’être aux côtés des federations sportives pour faire rayonner le drapeau gabonais dans le sport international.