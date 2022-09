Royaume-Uni: la reine Elizabeth II tire sa révérence à 96 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

La reine d’Angleterre est morte, ce jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant 70 ans. Une disparition qui n’a pas laissé le monde insensible et pour laquelle un florilège d’hommages afflue du monde entier.

C’est par le biais d’un communiqué sur le twitter officiel de la famille Royale que l’annonce a été faite ce jeudi 8 septembre 2022. Le Royaume-Uni retenait son souffle, alors que les médecins avaient déclaré l’état de santé de la reine Elizabeth II « préoccupant » et qu’une grande partie de la famille royale s’était rassemblée pour lui rendre visite à Balmoral, en Écosse, où elle se trouvait.

Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II est décédée, mettant un terme au règne le plus long, mais non le moins dynamique de l’histoire britannique. La reine d’Angleterre a su moderniser la couronne et assurer la relève, laissant à ses héritiers une monarchie plus vivante que jamais.



Une nouvelle qui a été accueillie avec tristesse à travers le monde et pour laquelle bon nombre de dirigeants ne cessent déjà de rendre hommage à la disparue.