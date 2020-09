Route de Santa Clara: les populations s’en remettent à Ali Bongo

Au moment où on rentre inexorablement dans la saison des pluies, les populations gabonaises commencent à réfléchir sur le calvaire qu’elles devront une fois encore subir notamment en matière de déplacement. C’est le cas des personnes vivant sur l’axe Cap Santa Clara-Malibé-Contournement marché 1er campement, dont les travaux d’aménagement sont désormais à l’arrêt avec pour corollaire une nouvelle dégradation de l’état de la route.

Lancés il y a seulement quelques mois avec comme entreprise adjudicataire Mika Services, les travaux sur l’axe Cap Santa Clara-Malibé-Contournement marché 1er campement sont depuis deux mois maintenant au point mort. En effet, les engins, qui étaient encore à pied d’oeuvre sur cette route, ont littéralement déserté le site.

Un abandon qui coïncide malheureusement avec le retour des pluies avec pour conséquence une dégradation de cette voie qui désormais ressemble à une piste d’éléphant. Conséquence le linéaire est complètement boueux avec des crevasses aux allures de lac artificielle. Une situation qui rend désormais impossible la circulation sur cet axe.

Si du côté du gouvernement et plus particulièrement du ministère des Transports, de l’Equipement, l’Infrastructure et de l’Habitat, maitre d’ouvrage du projet, aucune information n’est donnée sur les raisons de l’arrêt, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. « Nous tenons à interpeller le président Ali Bongo Ondimba sur le calvaire que nous vivons. Les grandes pluies n’ont même pas encore commencé mais l’état de la route est déjà pitoyable », a déclaré un habitant de cette zone.

Cette situation vécue par les populations devrait également interpeller les autorités municipales en tête desquelles le maire de la commune Yvon Patrick Rombogouera qui, il faut le rappeler à lancé le 24 août dernier les travaux de réhabilitation de la route dans les quartiers Malibé 1 et 2. Ces travaux devraient donc se prolonger sur l’axe Cap Santa Clara-Malibé-Contournement marché 1er campement afin d’offrir aux populations des meilleures conditions de déplacement.