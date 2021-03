Richard Ekazama: «De l’adversité en politique»

Alors que l’appel à « la paix des braves » lancé par des partis politiques membres du Conseil national de la démocratie (CND) fait débat dans les salons feutrés de la capitale gabonaise, le Parti démocratique gabonais (PDG) qui n’avait pas pris part à cette grande messe semble ne pas être totalement fermée à cette logique. C’est ce qui ressort d’un libre propos publié par le directeur du Centre d’études politique du parti démocratique gabonais dans lequel, le dernier rappelle que « les circonstances peuvent conduire des adversaires à se concerter, coopérer ou œuvrer ensemble ». Lecture.

« L’adversité ne signifie pas l’inimitié.

l’adversité politique se fonde sur la divergence des idées et options politiques ; et non, comme dans l’inimitié, sur les sentiments et considérations personnelles ;

Un homme politique a vocation, une fois élu, à représenter la collectivité, y compris donc ses adversaires ;

Les circonstances peuvent conduire des adversaires à se concerter, coopérer ou œuvrer ensemble, sur certaines questions d’intérêt supérieur. Ce qui n’est pas assuré dans le cas où prévaut l’inimitié.

L’historien et penseur Achile MBEMBE considère l’inimitié comme le lien politique privilégié dans le monde actuel avec la volonté de domination et l’élimination de l’autre. L’inimitié, précise-t-il en substance, c’est la haine qui vise l’anéantissement total de l’autre, notre ennemi.

Avec l’inimitié, on est dans la recherche d’ennemis objectifs ou imaginaires pour assouvir un désir de détruire. Le problème c’est que la volonté de détruire finit paradoxalement par détruire celui-là qui veut anéantir l’autre. L’adversité ne doit pas conduire à l’inimitié. L’inimitié ne rapporte rien puisqu’elle est destructrice.

La politique d’inimitié a causé des ravages en Afrique et dans le monde. Il faut donc oser une autre, celle de l’amitié et de la paix : l’amitié et la paix qui induisent le dialogue et la tolérance. Elles ont des vertus qui ont pu faire le bonheur de certaines nations et du Gabon depuis Léon Mba, jusqu’à Ali Bongo Ondimba.

Pour terminer,

Aux hommes politiques et à leurs conseillers, on peut recommander cette devise indivisible du Parti Démocratique Gabonais :

Dialogue-Tolérance-Paix.

Le grand tribunal qu’est l’histoire, ne reprochera jamais d’avoir initié un dialogue avec son adversaire, d’avoir toléré à son adversaire et d’avoir œuvré pour la paix avec son adversaire.

L’adversité considérée comme bellicisme ne peut conduire qu’à la destruction et donc à l’échec de la politique.

Richard Ekazama

Directeur du Centre d’Études Politiques du PDG »