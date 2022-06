RIAFPI: l’ANPI porte-voix du Gabon lors de la 5eme conférence annuelle à Kinshasa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ghislain Moandza Mboma, Directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI-Gabon) participera à la 5ème Conférence annuelle du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI) qui se déroulera du 20 au 22 juin 2022 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Une charnière pour le climat des affaires placée sous le thème « optimisation des flux d’investissement intra-pays au sein de l’espace francophone. Défis et stratégies ».

Après une crise sanitaire sans précédent qui aura fortement affecté les économies mondiales et tout naturellement le climat des affaires en Afrique, les 17 membres du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements ainsi que plusieurs experts et chefs d’entreprises qui échangeront du lundi 20 au 22 juin prochain autour du thème « optimisation des flux d’investissement intra-pays au sein de l’espace francophone. Défis et stratégies ».

Cette 5ème conférence permettra aux différentes délégations de faire le point sur les mécanismes de facilitation des échanges d’expériences entre pays issus de la zone francophone et de renforcement de capacités opérationnelles des équipes et personnel des agences membres du RIAFPI. A cette occasion, Ghislain Moandza Mboma devra faire le plaidoyer du Gabon engagé dans l’amélioration de l’attractivité économique du pays, la simplification des formalités administratives des entreprises et le développement de l’entrepreneuriat.

Pour information, créé en mars 2014 à Abidjan le Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements a pour objectif d’établir un cadre de concertation, d’échanges, de coopération et de solidarité entre différentes agences de promotion des investissements, dont la majorité se trouvent sur le continent africain. Il a pour objectif stratégique se positionner dans les 5 ans à venir comme un acteur de premier plan et efficace dans l’attraction et la promotion des investissements privés au service des API Francophones.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris