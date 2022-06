RIAFPI: Ghislain Moandza Mboma élu 1er Vice-président à l’issue de la 5e conférence annuelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Porte-voix du Gabon lors de la 5ème Conférence annuelle du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI) déroulée du 20 au 22 juin 2022 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), Ghislain Moandza Mboma en sort grandi. Et pour cause, le Directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements a été élu 1er Vice-président du RIAFPI et représentant de la Zone Afrique centrale et australe.

Placée sous le thème « optimisation des flux d’investissements intra-pays au sein de l’espace francophone », la 5ème Conférence annuelle du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI) déroulée du 20 au 22 juin 2022 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) a non seulement permis aux 17 pays participants de dégager une feuille de route pour atteindre l’objectif visé mais également à restructurer l’organisation avec du sang neuf. En effet, au terme de son Assemblée générale ordinaire, les instances dirigeantes ont été entièrement renouvelées.

Au terme d’un brillant exposé au premier Panel sous le thème de cette 5ème conférence annuelle du RIAFPI intitulé « développer au sein de l’espace francophone des chaînes de valeur inclusives et durables », Ghislain Moandza Mboma a été porté, par ses pairs, au prestigieux poste de 1er Vice-président de ladite organisation et représentant de la Zone Afrique centrale et australe. Le Directeur général de l’ANPI-Gabon devient ainsi Membre du Comité international qui est l’organe de Gestion du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements.

Une promotion méritée pour celui qui aura su insuffler une nouvelle dynamique à cet organe censé vendre la destination Gabon aux investisseurs et autres bailleurs de fonds. Élu pour un mandat de 4 ans, Ghislain Moandza Mboma épaulera le Président Anthony Nkinzo dans la lourde mission qui vise à étendre le réseau mais surtout créer une synergie active au sein de l’espace en encourageant les autres agences ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs qui sont les leurs à court, moyen et long termes. Une petite victoire se profile avec l’entrée de 3 nouveaux membres, ce qui porte à 20 le nombre des membres de l’organisation.

