Révision des listes électorales: l’opposition juge «cavalière» l’opération initiée par Lambert-Noël Matha

L’annonce par le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha du lancement prochain du processus de révision des listes électorales n’a vraisemblablement pas été bien accueillie par l’ensemble de la classe politique gabonaise. C’est notamment le cas de partis politiques de l’opposition réunis au sein de la PG41 qui se sont insurgés contre cette position du gouvernement qui rame à contre-courant de la décision rendue en octobre dernier par la Cour constitutionnelle sur le renouvellement du bureau du Conseil gabonais des élections (CGE).

En effet, lors d’un point presse animé ce jeudi 24 novembre, ces formations politiques de l’opposition ont exprimé leur ressentiment quant à l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur via une correspondance adressée au maire de la commune de Libreville. Pour ces derniers, cette posture adoptée par Lambert Noël Matha est un refus pur et simple de se conformer à la décision rendue par par la présidente de la Haute juridiction Marie Madeleine Mborantsuo concernant le renouvellement du CGE.

Une posture jugée « brutale » et « cavalière » par l’opposition et qui contraste avec la promesse faite par le ministre de l’Intérieur qui leur avait été faite lors de l’audience qu’il leur avait accordée le 5 septembre dernier. Il faut souligner que Lambert Noël Matha avait donné ses assurances pour prendre en compte les propositions contenues dans le mémorandum sur l’amélioration du processus électoral élaboré par cette frange de l’opposition.

Face à ce reniement et ce volte-face pour le moins curieux, la PG41 a rappelé qu’il était nécessaire de « corriger toutes les entraves à la transparence électorale relevées en 2009 et 2016 pour l’organisation des élections politiques apaisées, crédibles et équitables ».