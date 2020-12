Révision constitutionnelle: Jean Blaise Ipedissy appelle les parlementaires à adopter «à l’unanimité» le projet

Si depuis l’adoption du projet de révision de la Constitution lors du Conseil des ministres du vendredi 18 décembre 2020, plusieurs voix se sont élevées au sein de la classe politique et de la société civile pour dénoncer ledit projet, d’autres voix dissonantes ne manquent pas de défendre ce projet de modification de la Loi Fondamentale. C’est le cas de l’élu local et ancien Député du Parti démocratique gabonais (PDG) Jean Blaise Ipedissy, qui dans une tribune a tenu à encourager les parlementaires à adopter cette révision constitutionnelle qui selon lui permettra de rationaliser et démocratiser l’exercice de la fonction suprême, en cas de vacance temporaire ou définitive. Ci-dessous l’intégralité de ladite tribune.

« Députés, Sénateurs, membres du Congrès du Parlement,

Poursuivez sereinement la révision de la Constitution de notre beau pays. Ce nécessaire toilettage renforce l’Etat de droit, rationalise et démocratise l’exercice de la fonction suprême, en cas de vacance temporaire ou définitive.

Par vos votes successifs le collège chargé d’assurer la fonction présidentielle recevra l’imprimatur de la loi fondamentale, alors que le triumvirat que d’aucuns agitent avec férocité est une entente informelle. Ce fut le cas avec César, Pompée et Crassus dans la Rome antique.

La présence du ministre de la Défense nationale dans ledit collège est attachée à la spécificité de cette fonction de souveraineté: assurer l’intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et des biens. Aucun obstacle à la qualité de Chef du Gouvernement du Premier Ministre ne peut en découler.

N’accordez pas non plus du crédit à l’épouvantail de la succession dynastique. Le projet de texte que vous êtes appelés à adopter (à l’unanimité j’espère) ne désigne pas de dauphin au Président de la République.

L’hadaka matsuri gabonais a vécu. La tentative de certains leaders politiques de l’opposition d’expier leurs péchés par ce projet de révision est un échec. Tous les citoyens avisés ont bien compris la nécessité d’adapter la loi constitutionnelle à l’évolution de notre société. Comme toutes les lois, la Constitution reflète l’état de notre Nation à un moment donné. Au fil du temps, elle doit nécessairement s’ajuster. Ne dit-on pas que le fait précède la règle?! Ce dicton s’applique à toutes les règles de droit.

Le projet de révision de la Constitution est de lecture aisée, facile de compréhension. Rien n’a été dissimulé. Tous les articles modifiés sont soumis à votre sanction avec une exceptionnelle clarté. A vous donc de montrer au monde la maturité du Peuple gabonais et la solidité des institutions de notre pays.

L’honnêteté est la meilleure politique…

Jean Blaise Ipedissy, élu local et ancien Député du Parti démocratique gabonais »