Rétrospective 2021: les faits marquants de la Sobraga

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est une source d’Innovation et de Transformation pour la SOBRAGA avec des initiatives citoyennes et durables saluées par ses parties prenantes et distinguées par des experts.

SOCIETAL :

Le management de la Sobraga primé à l’international

Le vendredi 09 Avril, c’est au Crown Plaza Hôtel Deira de Dubaï que Fabrice Bonatti (DG) et Guy-Germain Essono Ekoua (DRH) ont été primés pour l’excellence de leur management à la tête de la SBG depuis plus de vingt ans.

Cette distinction arrive dans un contexte particulier, après plus d’une année plongée dans un contexte de crise sanitaire internationale, face à laquelle la Sobraga a su protéger ses employés et apporter un soutien technique aux autorités en charge de la riposte nationale contre la Covid19.

Le directeur des ressources humaines de la Sobraga, Guy Germain Essono Ekoua, brandissant le prix à l’issue du Dubaï Business Awards. © D.R.

Pour le Directeur des Ressources Humaines, Guy-Germain Essono Ekoua, cette récompense est avant tout collective et met en lumière une des valeurs fondatrices de l’entreprise : L’Esprit d’Equipe. « Notre force c’est notre unité et notre complémentarité. Parce que chacun sait qu’il est un maillon de cette grande chaîne qui nous permet de relever tous nos défis depuis 50 ans. Parce que nous savons qu’ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves ».

La Qualité d’ANDZA reconnue à l’international

En mai 2020, ANDZA, la marque d’eau minérale naturelle produite au Gabon depuis 1985 par la Société des Boissons de Léconi (Soboleco), s’est vu décerner une médaille d’or durant les 57e Quality Awards MONDE SELECTION à laquelle elle prenait part.

Cette distinction, accordée par un panel d’experts internationaux, honore des années d’expérience et d’importants efforts fournis par l’entreprise pour maintenir au meilleur niveau le goût et la qualité de ce produit. C’est surtout une fierté pour les gabonais de voir la seule marque d’eau minérale naturelle du pays couronnée sur la scène internationale.

Formation participative et exceptionnelle sur la RSE

Du 6 au 10 juillet 2021, s’est tenue la 7e édition du séminaire d’échange de compétences communément appelé « Les Sambas Professionnels ». Ce séminaire est un rendez-vous annuel durant lequel les acteurs de demain, et notamment les jeunes entrepreneurs ou aspirants à l’entreprenariat, peuvent se rencontrer, se former et partager leurs expériences professionnelles et personnelles afin de mettre en œuvre leurs projets respectifs.

Parmi les formations dispensées, la Sobraga a eu le privilège de sponsoriser un atelier autour du Développement Durable en entreprise dont le thème était « Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) comme levier de performances et de participation communautaire au développement ».

Cette formation réservée à ses employés, ses partenaires et certains managers tirés au sort sur Facebook, avait pour objectif d’acquérir les notions de base de la RSE, afin de favoriser la construction d’une vision partagée autour du Développement Durable entre la Sobraga et ses parties prenantes.

Partage d’expériences autour du Développement Durable

Reconnue pour son engagement sociétal et environnemental, la SBG a été conviée le vendredi 12 novembre à la première table ronde sur le développement durable organisée par la BGFI Bank. L’entreprise citoyenne a ainsi pu présenter les enjeux et les réalisations de sa démarche RSE, notamment sur l’économie circulaire mise en place autour du déchet plastique.

SOCIAL

Contribution à la relance économique

Le 30 juin 2021, fidèle à son sens de Responsabilités et d’Esprit d’équipe qui sont au cœur de ses valeurs fondatrices, la Sobraga a souhaité accompagner la reprise progressive des activités des revendeurs, les tenanciers de bars et snack-bars de Libreville.

Un tenancier de bar recevant sa dotation

Les 150 membres de l’association ont reçu une dotation exceptionnelle de 2.250 casiers de boissons, afin de reconstituer leurs stocks et relancer leur activité dans les meilleures conditions. Les partenaires ont également reçu des kits sanitaires qui leur ont permis d’assurer le respect strict des gestes barrières dans leurs établissements respectifs.

Consommation responsable et fêtes de fin d’année

La consommation responsable d’alcool est un axe essentiel de la politique RSE de la Sobraga. Ainsi, l’entreprise citoyenne a lancé sur l’ensemble de ses réseaux sociaux une campagne digitale avec le Hashtag #FeteAttention, afin de sensibiliser l’ensemble de ses parties prenantes et en premier lieu les consommateurs à la consommation responsable d’alcool pendant les fêtes de fin d’année.

Une des publications liées à la campagne digitale

Ce sont au total 10 visuels, dont deux GIF animés qui ont été partagés par le brasseur sur ses plateformes digitales, notamment Facebook, Twitter et Instagram. Chacun abordant différents volets de prévention importants en période de fêtes avec des conseils simples et efficaces sur la modération.

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de sa politique engagée dans la lutte contre la pollution plastique, la Sobraga met en relation des partenaires spécialisés dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques dans le but de consolider une économie circulaire. Les initiatives de chacun de ces acteurs ont permis de collecter près de 120 000 000 de bouteilles plastiques en 2021.

Pose d’un bac de collecte géant pour bouteilles plastiques

Le 12 aout 2021, grâce à la collaboration de la Direction Générale de l’Environnement, de la Mairie du 6ème arrondissement et de son partenaire NAMé Recycling, la Sobraga a posé un conteneur de 20 pieds aménagé en point d’apport volontaire pour les riverains du rond-point de Nzeng-Ayong.

Photo de famille au terme de l’inauguration du conteneur aménagé en bac de collecte de bouteilles en plastique © D.R.

Cette initiative novatrice permet de fédérer les populations autour du recyclage des bouteilles plastiques, en créant un point d’apport volontaire au cœur du quartier le plus peuplé de la capitale gabonaise. Elle illustre aussi parfaitement le slogan de la campagne contre la pollution plastique : « Il n’y a pas de petits gestes lorsque nous sommes des milliers à le faire ! »

Sobraga équipe les « petits » collecteurs

Après 2 phases d’un concours de collecte de bouteilles plastiques en 2020, destinées à sensibiliser les particuliers au tri des bouteilles plastiques à domicile, la Sobraga a décidé en 2021 de challenger les professionnels et auto-entrepreneurs souhaitant développer leurs activités dans la valorisation des déchets plastiques.

Le directeur commercial de la Sobraga Joel Gallato remettant le premier prix du DéfiDes10000Bouteilles © D.R.

Le #DéfiDes10000Bouteilles a été un franc succès avec plus de 100 000 bouteilles collectées par une quinzaine de participants. La Sobraga a récompensé les 5 meilleurs participants avec une importante dotation en matériel de collecte, notamment un tricycle motorisé flambant neuf pour le grand gagnant !

La professionnalisation de ces « petits » collecteurs permet de centraliser davantage de déchets plastiques dans la capitale, mais surtout de faire évoluer les mentalités en habituant les particuliers au tri sélectif afin de donner une nouvelle vie au plastique.

Sobraga s’engage avec la JCI pour le reboisement des mangroves

Dans le cadre de son engagement pour la préservation de l’environnement, la Sobraga a pris part le dimanche 12 décembre dernier à la journée « retroussons les manches » organisée par la Jeune Chambre Internationale Gabon (JCI Gabon) et l’association « Les Amis de la Lowé ».

Une opération en faveur du reboisement du village mangrove Lowé Mindoubé 1 qui a permis d’assainir le milieu récepteur en le débarrassant des matériaux d’anciennes habitations, de bois mort et déchets divers. Une étape préalable et indispensable au reboisement du site avec le palétuvier rhizophora, qui compose la mangrove si essentielle au renouvellement des ressources halieutiques.