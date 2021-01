Retour sur les parquets pour Chris Silva avec le Heat après sa blessure

Après une première saison pleine de promesses malgré un temps de jeu réduit et ponctuée par une finale NBA perdue par son équipe face aux Lakers de Los Angeles, Chris Silva Obame a fait son grand retour sur les parquets cette saison. Auteur de 5 rebonds, 2 points et 1 passes dans la victoire face au Thunder en seulement 5 minutes, le Gabonais aura marqué des points.

Éloigné des terrains depuis le 30 août dernier après avoir « passé une IRM qui avait révélé une fracture de stress au pubis gauche » Chris Silva Obame qui n’a pas pu disputer la moindre minute en playoff la saison dernière dans la « bulle », a remis le pied sur le parquet la semaine dernière. D’abord dans la défaite face aux Bucks, puis ce mardi dans la victoire face au Thunder de l’Oklahoma.

En effet, en verve avec 5 rebonds, 2 points et 1 passe en seulement 5 minutes de jeu, « l’enfant des Akébé » aura une nouvelle fois brillé par son « énergie ». S’il n’a pas mis longtemps sur le parquet, le natif de Libreville aura fini la rencontre en tant que quatrième meilleur rebondeur de son équipe, juste derrière Tyler Herro, Bam Adebayo et Precious Achiuwa notamment. Des joueurs qui ont pourtant disputé la quasi intégralité du match.

Bien que non drafté à sa sortie de South Carolina l’été dernier, Chris Silva Obame, signé trois ans par l’écurie floridienne en janvier dernier après un two way contract, poursuit donc son apprentissage dans la grande Ligue en attendant son heure. Une heure qui ne saurait tarder au regard de ses statistiques honorables la saison dernière (3 points et 2,9 rebonds en 44 matchs NBA).