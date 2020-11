Résidences les Parasoliers: les travaux de raccordement en eau et en électricité réalisés à 80%

Ce jeudi 19 novembre le directeur général de la Société nationale immobilière (SNI) Hermann Kamonomono, accompagné du directeur général de la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG) Alain Patrick Kouma ont procédé à la visite d’inspection des travaux d’extension et de raccordement eau et électricité de huit immeubles des «Résidences les Parasoliers», dans la commune d’Akanda. Une descente qui a permis d’apprécier le niveau d’exécution des travaux qui sont à 80% à la grande satisfaction des deux responsables.

Lancés en septembre 2020 ces travaux ont pour objectif de raccorder 96 appartements des 260 du programme des « Résidences les Parasoliers » en eau et en électricité. Cette visite d’inspection s’inscrit donc dans la volonté des directeurs généraux de la SNI et de la SEEG de s’imprégner de l’avancement des travaux sur le site.

A noter qu’en matière d’ électricité, il s’agissait de la création de trois postes HTA/BT de 400 KVA avec la construction d’un réseau HTA de 970 mètres et celle d’un réseau BT de 700 mètres. Tandis qu’en eau, le projet consiste en l’alimentation de la résidence à travers la construction d’un suppresseur et une bâche eau traitée de 200m3, ainsi que la pose de 630 mètres de canalisation PEHD de diamètre nominal 110.

Avec un niveau d’avancement de l’ordre de 80%, les travaux devraient être achevés au plus tard fin décembre 2020. Ce qui, selon le directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon, permettra « à la Sni de pouvoir mettre en vente l’ensemble des appartements des huit immeubles impactés par le projet ».

Pour sa part Hermann Kamonomono n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction au regard du niveau d’avancement des travaux. « Nous sommes ici dans le cadre d’un partenariat avec la SEEG, qui est d’un concours primordial pour tous nos projets de construction. Elle veille à la finalisation des travaux d’extension et de raccordement eau et électricité des appartements des Résidences les Parasoliers et nous accompagne dans la livraison de ce chantier », a-t-il indiqué au terme de la visite.