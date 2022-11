Réseaux sociaux: comment être certifié sur Tik Tok?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jusqu’ici, TikTok attribuait les badges vérifiés aux comptes populaires de lui-même, avec l’objectif d’authentifier les contenus et d’éviter les usurpations d’identité. Le badge de certification apparaissait alors sous la forme d’un macaron avec une coche bleue, visible à côté du nom de compte, dans les résultats de recherche et sur le profil. Il est désormais possible pour tout utilisateur de faire la demande afin d’être certifié.

Désormais TikTok autorise tous les utilisateurs à demander une certification de compte et l’obtention du fameux badge. Attention, le réseau social précise toutefois que « la vérification est destinée aux personnes, institutions et entreprises notables ». En d’autres termes, il est inutile de demander la certification si vous ne possédez pas une certaine notoriété sur la plateforme !

Pour obtenir le badge vérifié, il faudra avoir un compte :

Actif : il faut avoir été actif sur la plateforme au cours des 6 derniers mois qui précèdent la demande,

: il faut avoir été actif sur la plateforme au cours des 6 derniers mois qui précèdent la demande, Authentique : le profil doit représenter une personne ou une entreprise qui existe réellement,

: le profil doit représenter une personne ou une entreprise qui existe réellement, Complet : le compte doit être public et doit afficher un nom d’utilisateur, une photo de profil, une biographie et au moins une vidéo publiée,

: le compte doit être public et doit afficher un nom d’utilisateur, une photo de profil, une biographie et au moins une vidéo publiée, Notable : vous devez prouver votre notoriété à TikTok (en affichant un badge certifié sur d’autres réseaux sociaux par exemple),

: vous devez prouver votre notoriété à TikTok (en affichant un badge certifié sur d’autres réseaux sociaux par exemple), Sécurisé : il faut disposer d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail vérifiés.

À noter que les personnes âgées de moins de 18 ans devront envoyer un mail à « verification@tiktok.com » pour demander le badge vérifié.