Reprise du National Foot: signature de conventions entre Franck Nguema, les clubs et la Linafp

C’est ce mercredi 26 avril 2022 qu’a eu la cérémonie de signature de conventions entre le ministre des Sports, les présidents des clubs de première et deuxième divisions et le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) Brice Mbika Ndjambou. Une étape importante dans le processus de relance du national foot sous format transitoire qui debutera le 14 mai prochain.

La reprise du championnat national de football D1 et D2 pour le compte de la saison 2021/2022 n’est plus qu’une affaire de temps. En effet, après l’annonce faite au mois de mars dernier, le ministre des Sports a tenu à donner un coup d’accélérateur à cette éventualité en organisant une cérémonie de signature de conventions avec les acteurs du football en l’occurrence les présidents des clubs de première et deuxième divisions et la Ligue nationale de football professionnel.

A l’entame de la cérémonie, Franck Nguema a rappelé l’intérêt de donner un nouvel élan au football et de se montrer davantage responsables pour le bien-être des footballeurs.« Pour le Président de la République, la bonne gouvernance des fonds alloués par l’Etat sera impérative, le respect des athlètes devra être le leitmotiv car les performances sportives dépendent d’eux, les bons résultats dans les compétitions continentales pour faire rayonner le Gabon doivent être au rendez-vous », a-t-il souligné.

Pour information, fruit des recommandations des assises du championnat National de football organisés du 10 au 22 mai 2021, ladite convention emporté la mutualisation des charges des clubs de D1 et D2, donc le paiement direct par guichet unique de la LINAF des salaires des joueurs et entraîneurs, frais de transport, hébergement et restauration des équipes lors de leurs déplacements, frais du suivi médical périodique des joueurs et des arbitres. Prochaine étape la visite médicale et la signature des contrats sportifs types d’une durée de 3 ans.