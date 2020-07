Réouverture des lieux de culte: Obiang Ndong et Matha en visite d’inspection à Libreville

En prélude à la reprise des activités dans les lieux de culte, suspendues depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha et le ministre de la Santé le Dr Guy Patrick Obiang Ndong ont procédé à la visite de plusieurs structures religieuses. Il était question, lors de cette descente, d’évaluer l’exécution du plan d’adaptabilité des mesures barrières à l’intérieur des églises, temples et mosquées.

C’est accompagné du ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et des techniciens du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (COPIL) que le ministre en charge de l’Intérieur a fait un tour du propriétaire des lieux de culte. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la réouverture prochaine desdites structures.

Ainsi, Lambert Noël Matha et le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong ont visité tour à tour la Cathédrale Sainte Marie, l’Église Évangélique du Gabon, la paroisse de Baraka, l’Église de l’Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon, la paroisse d’Avéa, les Assemblées de Dieu du Gabon au Pk8, le Centre d’evangélisation Béthanie et la Mosquée Hassan 2. Occasion pour le ministre de l’Intérieur d’insister auprès des des leaders religieux sur la responsabilité individuelle et collective « quant aux nécessaires précautions à prendre en leur sein afin d’éviter une résurgence des contaminations ».

Lors de l’échange qu’il a eu avec les leaders religieux, ces derniers ont décliné quelques préoccupations notamment la célébration de l’eucharistie et de la sainte cène, la collecte de la quête, de la dîme et des offrandes ou encore l’imposition des mains aux fidèles. Des préoccupations qui selon le membre du gouvernement devraient faire l’objet d’un protocole sanitaire en cas de reprise.