Réouverture des lieux de culte: Ali Bongo instruit le gouvernement de veiller au strict respect du protocole sanitaire

En prélude à la réouverture des lieux de culte ce vendredi 30 octobre 2020, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jeudi 29 octobre au Palais du bord de mer de Libreville le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Occasion pour le chef de l’Etat d’appeler une fois de plus les populations et plus particulièrement les fidèles des différentes confessions religieuses au strict respect des mesures barrières.

C’est accompagné du ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres Lee White que le numéro 2 de l’exécutif a tout d’abord tenu à faire un compte rendu sur son récent séjour à Brazzaville au Congo dans le cadre du colloque international consacré aux 60 ans des indépendances des pays d’Afrique francophone, et aux 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France en 1940.

Dans le même temps, la question environnementale et les perspectives économiques dans les secteurs porteurs de croissance ont également été abordées au cours de cette rencontre. En effet, il s’agissait pour le chef de l’Etat d’inviter le gouvernement a accéléré la cadence, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de relance de l’économie impactée par la crise de la Covid-19.

Concernant d’ailleurs cette pandémie, Ali Bongo Ondimba a tenu à revenir sur le dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement en prélude à la réouverture des restaurants et lieux de culte prévue pour ce 30 octobre 2020. A cet effet, il a instruit le Chef du gouvernement de veiller au strict respect du protocole sanitaire et sécuritaire dans ces différentes entités en vue de préserver la santé des populations.