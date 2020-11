Rentrée des classes: Mouguiama Daouda annonce un système d’abonnement pour le transport des élèves

C’est l’une des annonces faites par le ministre de l’Education Nationale et de L’Enseignement supérieur pendant son allocution hier sur la chaîne de télévision nationale. Le Pr Patrick Mouguiama Daouda en plus de la confirmation des dates effectives de rentrée des classes, a annoncé que désormais, les transports scolaires seront payants par le biais d’un abonnement, soit mensuel,, soit trimestriel.

Hormis la rentrée des classes fixée au 9 novembre pour le primaire et pré-primaire et au 16 novembre 2020 pour le secondaire, le ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur a informé l’opinion de ce que pour ladite rentrée, les transports d’ordinaire gratuits, seront désormais payants par les apprenants « via des tarifs préférentiels et adaptés à la situation des élèves » a-t-il annoncé.

Ces tarifs préférentiels seront mis en place sous la forme d’un abonnement, soit mensuel, semestriel ou annuel. Cela dépendra de la volonté et des moyens de chaque parent d’élève. Le Pr. Patrick Daouda Mouguiama conscient de ce que plusieurs parents d’élèves vivent dans la précarité, a pris une décision en faveur de ceux-ci.

C’est en cette occurrence qu’il a annoncé hier sur les ondes de la télévision gabonaise que « les élèves issus des familles économiquement faibles seront exemptés du paiement des frais de transport de leurs enfants », a-t-il précisé.

Reste à savoir comment est ce que le gouvernement compte appliquer cette mesure et filtrer ainsi les élèves issus des familles économiquement faibles et ceux issus des autres classes sociales.