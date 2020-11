Rentrée des classes: le ministère de l’Éducation nationale décline les modalités de réinscription

C’est par le biais d’une note émanant du secrétariat général du ministère de l’Education nationale chargé de la Formation civique numéro n°1463/MENNFC/SG, que les modalités et dispositions qui feront l’objet d’une application dans les différents établissements ont été rendues publiques par Théodore Koumba. A cet effet, un dispositif pratique sera mis en place dans les établissements entre 500 et 1500 élèves. Il en sera de même pour l’accueil des parents et leurs orientations. Nous publions in extenso ladite note de service.

« Note de service Conformément à la note n° 1406/ MESRSTTENFC / SG du 26 Octobre 2020, portant sur la rentrée scolaire 2020 2021.

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Education Nationale et de la Formation Civique informe Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Acadentes Provincinic, les Directeurs de Zones Académiques, les Chefs de Circonscription Scolaires et de Bases Pédagogiques, les chefs d’Établissements que, la campagne de réinscription est ouverte pour l’ensemble des anciens élèves de leur établissement à compter du 03 Novembre 2020.

Aussi, en application des mesures gouvernementales relatives à la gestion de la COVID 19, les dispositions suivantes sont à prendre pour celle operation. Constituer des équipes (5 au maximum) supervisés par le personnel d’encadrement (Proviseur Censeur, Directeur des études, Directeurs d’école) pour l’accueil des parents

Orienter les parents dans des salles de classes aménagées pour cette opération :

Ne pas dépasser un effectif de 30 parents par heure à l’intérieur de chaque salle d’accueil ;

Veiller au respect des mesures barrières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles d’accueil,

Dispositif pratique

Établissements de moins de 500 élèves: deux niveaux par jour; Établissements de 500 à 1000 élèves: un niveau par jour; Etablissements de 1000 à 1500 élèves: un niveau pendant deux jours; Établissements ayant plus de 1500 élèves: un niveau pendant trois jours.

Je rappelle par ailleurs qu’il vous est interdit d’exiger aux parents d’élèves, pendant la réinscription, les rames de papiers et les rouleaux de papiers toilettes.

Fait à Libreville, le 02 Novembre 2020.

Le Secretaire, general Théodox KOUMBA »