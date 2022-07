Rentrée de classes: l’élection présidentielle à l’origine du décalage?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rendu public le mardi 19 juillet dernier par la Ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, le calendrier de la prochaine rentrée scolaire au Gabon a étonné plus d’un car il a été avancé. Une décision qui serait consécutive à l’agenda politique dont l’élection présidentielle qui se tiendra en 2023.

Si dans l’arrêté n°008/MENFC daté du mardi 19 juillet 2022, la ministère de l’Education nationale chargée de la Formation civique fixait le calendrier de la prochaine rentrée scolaire au Gabon, aucune explication n’a été donnée quant à l’avancement de la date de la reprise des cours, il semble que la cause soit à trouver dans l’agenda politique.

En effet, en fixant la rentrée administrative au 29 août 2022 et celle des classes au 5 septembre prochain, Camélia Ntoutoume-Leclercq aurait visiblement décidé d’épargner les apprenants du spectacle désolant qui caractérise la période post-électorale. Doit-on rappeler que les contestations donnent très souvent lieu à des marches qui sont, quant à elles, matées par les forces de sécurité et de défense.

Lesquelles sont déployées pour, semble-t-il, garantir la paix et la sécurité. Un choix qui pourrait être judicieux mais qui mérite de la part du membre du gouvernement, plus de diligence afin que les éternelles grèves d’enseignants liées à l’amélioration de leurs conditions d’apprentissage et la valorisation de leur statut social, ne viennent ralentir l’élan qui est le leur. Pour les parents d’élèves, l’avancement de cette date ne devrait pas être vu d’un bon œil. Et ce, d’autant plus que la rentrée des classes implique une préparation.