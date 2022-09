Réligion: Lambert Noël Matha suspend les activités de l’Eglise Synagogue du Gabon d’Emmanuel Ndzoma

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les ennuis judiciaires du fondateur de l’Église Synagogue du Gabon (ESG) Prophète Emmanuel Ndzoma sont loin d’avoir connu leur épilogue. Après sa mise en garde à vue le vendredi 2 août 2022, une correspondance datée du 1er septembre dernier signée du ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha annonce « la suspension à titre conservatoire » des activités de ladite congrégation religieuse.

Dans ce document référencé n°0299/MI/SG le membre du gouvernement assure que cette décision est motivée par des faisceaux d’indices démontrant que le prophète s’adonnait « à des activités contraires à son objet en pratiquant sur vos adeptes, des exercices de guérison sur des pathologies pour lesquelles vous ne justifiez d’aucune formation ».

Selon Lambert Noël Matha, le prophète Emmanuel Ndzoma s’illustrerait par « des actes de manipulation des masses au moyen de procédés d’auto suggestion fondés sur des promesses atteignables suscitées dans le seul but de parfaire l’illusion ». Des actes qui selon le gouvernement constitueraient une atteinte au respect de la vie privée familiale d’autrui, aux bonnes mœurs et plus globalement à l’ordre public.

« En conséquence de quoi, il est retenu à titre conservatoire à l’encontre de l’Église synagogue du Gabon (ESG), la mesure de suspension de ses activités jusqu’à nouvel ordre », a martelé le ministre de l’Intérieur.