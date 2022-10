Régulation des médias: Ngoyo Moussavou porte la voix du Gabon à la CIRCAF et à la conférence du REFRAM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Récemment le président de la Haute autorité de la communication (HAC) Germain Ngoyo Moussavou a pris part à deux importantes rencontres des internationaux des régulateurs des médias et de la communication notamment la 10ème Conférence des Instances Africaines de Régulation de la Communication (CIRCAF) et la 7ème Conférence des présidents du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM). Une participation qui signe indubitablement le retour du Gabon au sein de ces instances internationales de régulation après une absence relativement longue.

C’est à un véritable marathon que s’est livré le président de la Haute autorité de la communication ces trois dernières semaines. En effet, ce dernier a participé tout d’abord à la 10ème Conférence des Instances Africaines de Régulation de la Communication (CIRCAF), à Marrakech, au Maroc, du 21 au 23 septembre 2022 placé sous le thème « l’audiovisuel africain en mutation : ligne d’évolution et nouveaux enjeux ».

Au cours de cette rencontre Germain Ngoyo Moussavou, qui a fait une communication sur le sous-thème « futures stratégies numériques pour l’audiovisuel africain », a tenu à présenter l’expérience du Gabon en matière d’appropriation du numérique par le secteur audiovisuel. Une expérience perceptible par le développement ces dernières années d’un écosystème numérique dans ledit secteur.

Par la suite, le premier responsable de la HAC a pris part à Paris en France à la 7ème Conférence des présidents du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM) organisé à l’initiative de l’Arcom, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique en France, dirigé par Roch-Olivier Maistre. Cette rencontre était l’occasion pour le participant d’adopter la déclaration dite de Paris sur « l’adaptation de la régulation audiovisuelle aux enjeux et défis soulevés par les plateformes en ligne » avec pour point d’orgue le renforcement de la coopération dans le domaine de la régulation des plateformes de contenus en ligne entre membres du REFRAM.