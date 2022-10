Réforme olympiade: 258 millions FCFA pour les fédérations sportives conformes 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans la mise en œuvre de la Réforme Olympiade 2021-2024 que le ministre des Sports a échangé ce vendredi 21 octobre 2022 avec 4 des 5 présidents des fédérations sportives nationales en conformité avec le cahier de charges. Par ailleurs, Franck Nguema a remis à ses hôtes des quittances du Trésor public d’un montant global de 258 millions de FCFA.

Loin d’être une vue de l’esprit, la Réforme Olympiade 2021-2024 est en voie de mise en œuvre effective. C’est en tout cas ce qu’a démontré le patron des Sports au Gabon ce vendredi 21 octobre 2022 lors de la rencontre organisée avec 4 des 5 présidents des fédérations sportives nationales qui sont conformes avec le cahier de charges définis par ladite norme aux enjeux hautement importants.

Il s’agit entre autres des fédérations gabonaises de Basketball, de Handball, d’athlétisme, de Golf et de Taekwondo. Ces derniers ont respectivement reçus des quittances du Trésor public de 52 millions de FCFA, de 50 millions FCFA, de 52 millions FCFA et 52 millions FCFA. Une première cuvée qui devrait être complétée par les 15 autres fédérations sportives au Gabon et ce, dès la mise en conformité.

À ce propos, le Ministre des Sports a rappelé que cette subvention est un « soutien de l’État pour leur permettre de fonctionner de telle sorte à étendre davantage le développement et la pratique desdites disciplines à l’intérieur du pays et d’accroître le nombre des ligues provinciales », a indiqué Franck Nguema. Une action saluée par Anaclet Mathieu Tathy, au nom de tous ses pairs. Autant dire que le train est en marche vers l’essor du sport.