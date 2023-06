REFETH-A : un atelier au bénéfice des femmes des actrices et opératrices culturelles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le réseau des femmes de théâtre et assimilés (REFETH-A) a procédé ce jeudi 15 juin 2023 à l’ouverture d’un atelier de renforcement de capacité au musée national de Libreville. Une plateforme d’échanges qui vise à optimiser les capacités opérationnelles des participantes dans les métiers de l’art.

C’est en présence de la directrice générale des Arts et des industries culturelles Angèle Assele que la cérémonie d’ouverture de l’atelier de renforcement de capacités au musée national de Libreville s’est déroulée. Une initiative qui se déroulera jusqu’au 16 juin prochain au Musée national du Gabon.

Occasion pour le réseau des femmes de théâtre et assimilés d’être édifié sur des questions relatives à leur domaine de compétence. Il s’agit entre autres de la politique culturelle nationale, l’autonomisation des femmes et les opportunités de levée de fonds auprès des organismes internationaux. Des plus-values cognitives.

Rappelant la portée de cet atelier, la présidente du REFETH-A a d’ores et déjà annoncé qu’il « attend qu’il y ait plus de femmes qui se présentent pour les activités culturelles, que les femmes s’organisent en réseau pour se soutenir ». Une invitation à l’endroit de la gent féminine encore trop peu intéressée par de telles opportunités.

Précisant que « faire une activité c’est bien mais avoir la force d’autres personnes c’est mieux! », Mendome Nzomo Lyse a souligné que l’initiative s’étend à d’autres questions de l’heure. Les panélistes ont entamé les travaux dans une ambiance bon enfant. Notons que l’événement se poursuit ce 16 juin 2023.

A titre d’information, le réseau des femmes de théâtre et assimilés (REFETH-A) est né en juin 2018. Il comprend les femmes de théâtre, les comédiennes et toutes les actrices culturelles du pays. La plateforme contribue au développement social, économique et politique des adhérentes.