RDC: les prêtres avec des enfants seront excommuniés

C’est par le biais d’un document de la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) consulté par nos confrères de l’Agence française de presse (AFP) que l’Église catholique a appelé tout prêtre ayant un enfant à « aller s’occuper » de sa progéniture. Signé par tous les évêques du pays de la République Démocratique du Congo, ledit document ordonne à tous les prêtres congolais ayant eu un enfant de renoncer à leurs fonctions religieuses.

Le célibat des prêtres catholiques fait débat en République démocratique du Congo. En effet, la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO) a dans un document de 19 pages intitulé « A l’école de Jésus-Christ. Pour une vie sacerdotale authentique » exigé la chasteté sacerdotale de ses prêtres. Selon les évêques, il ya une « d’une part les droits et obligations des parents à l’égard de leur famille et d’autre part l’incompatibilité de la charge de père de famille avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique romain ».

Par conséquent, il est demandé à tout ecclésiastique ayant un enfant de « solliciter une dispense de ses obligations auprès du pape pour s’occuper complètement de sa progéniture. Le prêtre doit solliciter la dispense des obligations sacerdotales auprès du Saint-Père ». Dans le cas où le prêtre avec descendance résisterait et ne voudrait pas demander la dispense des obligations cléricales, l’évêque pourra présenter le dossier au Vatican et demander la peine maximale, soit son renvoi pur et simple de l’Église.

Pour la CENCO, il s’agit de « briser le silence » par rapport à une expérience douloureuse que vivent les enfants nés de ces unions, soulignant que dans la société congolaise, les personnes nées d’une relation entre une femme et un prêtre sont « stigmatisées comme fruits du péché ». Le document publié le 3 mars relève « l’obligation morale » de reconnaître que ces personnes existent et souffrent dans le silence.



En dépit de ces cas, les évêques ont exprimé leur joie de constater que de nombreux prêtres vivent « fidèlement leurs engagements sacerdotaux ». Une décision qui tombe à trois mois de la visite du pape François en RDC, grand pays laïc où l’Église catholique revendique 40% de la population.