Raymond Ndong Sima : le développement durable « est une escroquerie »

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 26 août 2023, Raymond Ndong Sima était le 9 août dernier, l’invité de l’émission Le Canapé Rouge Spécial Présidentielle. Une heure d’échange qui a permis au candidat de décliner sa vision pour le Gabon. Abordant la question de la protection de la biodiversité, ce dernier a fustigé les contraintes sans contrepartie imposées dans cette lutte.

Comment rentabiliser la politique de préservation des écosystèmes forestiers du Gabon ? Telle est l’équation à laquelle entend répondre Raymond Ndong Sima une fois élu à la présidence de la République. Invité de l’émission Le Canapé Rouge Spécial Présidentielle le 9 août dernier, l’ancien Premier ministre a martelé son intention de revoir la politique en matière de gestion des parcs nationaux.

Depuis le début du deuxième millénaire, le Gabon s’est distingué dans le monde, en faisant le pari de conserver une partie de son territoire afin de préserver la biodiversité. Une politique marquée par la création de 13 parcs nationaux, mais dont les retombées économiques pour le pays, interrogent de plus en plus au sein de la classe politique.

Evaluer la rentabilité des parcs nationaux

« On renonce à l’exploitation de la forêt au nom de l’environnement et en même temps, on n’a pas de tourisme qui se développe dans les parcs nationaux », s’est indigné Raymond Ndong Sima. Selon l’ancien Premier ministre, la manière dont est traitée cette question aujourd’hui, s’apparente à « une escroquerie », a-t-il affirmé.

Poursuivant sa démonstration, l’opposant considère que « soit on fait mal la promotion de nos parcs, soit il n’existe pas de marché pour cela », avant de conclure « c’était une belle idée sur le papier, mais c’est un marché qui ne produit pas de l’argent ». Il faudrait selon lui évaluer ce marché et en tirer les conséquences qui s’imposent.