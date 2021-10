Rappel des jus de pomme 100% de marque Cérès: les précisions de la DGCC

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de la diffusion de l’avis public portant sur le rappel des jus de pomme 100% de la marque Ceres, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a tenu à apporter quelques précisions. En effet, il s’agit des Cérès 100% pomme de 200 ml et de un litre, le reste des autres jus de fruits n’étant pas concernés.

Si lors de la diffusion dudit avis public cette administration en charge du suivi des indices de dangerosité et des alertes des produits, avait averti sur le caractère « potentiellement nocif pour la santé à cause d’un niveau élevé de patuline », elle a tenu à apporter plus de précisions sur le lot des jus de pomme 100% de la marque Ceres concerné par cette mesure.

En effet, il s’agit d’une part du Ceres 100% Pomme de 200 ml ayant le code barre de l’unité 6001240200018 et les Ceres 100% Pomme d’un litre code barre 6001240100011. A noter que la DGCC a indiqué que ces lots contiendraient de la patuline, une mycotoxine qui peut causer des nausées et des troubles gastro-intestinaux avec vomissements.

Par ailleurs, un responsable de la Direction générale de la concurrence et de la consommation a tenu à rassurer l’opinion sur cette mesure qui n’est pas une interdiction. « Il ne s’agit nullement d’une interdiction de commercialisation mais d’un rappel de produit », a-t-il confié à Gabon Media Time. Avant d’inviter les consommateurs à informer la DGCC des lieux de vente desdits produits via le numéro vert 8085.