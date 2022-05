Ramassage des ordures ménagères: Christine Mba Ndutume plus forte qu’Ossouka Raponda?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’échec du ramassage des ordures par les militaires, la mairie de Libreville lance ses week–end propres. Ce jeudi 5 mai 2022, l’édile de la capitale Christine Mba Ndutume a présenté son projet au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Madame le maire va-t-elle damer le pion à Rose Christiane Ossouka Raponda dans ce combat contre l’insalubrité?

Dans un communiqué de presse rendu public le 17 février 2022, le ministre de la Défense nationale de l’époque, Michael Moussa Adamo, annonçait que l’armée donnerait un coup de main aux collectivités locales dans la gestion des ordures ménagères et de la lutte contre l’insalubrité dans le pays. Ainsi, en lieu et place de la société Clean Africa, les militaires avaient été missionnés pour balayer les rues, curer les caniveaux dans les communes de Libreville, Akanda et Owendo, et surtout convoyer les déchets collectés à la décharge publique.

Mais, à peine quelques mois plus tard, cette initiative du gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda a complètement échoué. Les militaires qui avaient été appelés en renfort pour assainir les rues de la capitales ont complètement disparu. Pour y remédier, Christine Mba Ndutume, le maire de Libreville, a élaboré un nouveau projet dénommé wee–kend propre. Celui-ci vise à déployer des équipes de nettoyage et de sensibilisation chaque week-end dans une zone bien précise de la capitale.

Ce jeudi 5 mai, l’édile de Libreville est allée présenter ce projet au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Tout porte à croire que Christine Mba Ndutume veut faire de son projet de nettoyage et d’assainissement de la ville une réalité pérenne. Le maire de Libreville va-t-elle réussir où plusieurs autres ont échoué? C’est la grande question.