Ramadan: le soutien de Jean Fidèle Otandault aux musulmans de Port-Gentil

A l’occasion du lancement du mois du Ramadan, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a tenu, comme il le fait chaque année, à apporter son soutien à la communauté musulman de la cité pétrolière. A cet effet, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a procédé à la remise d’un important lot de produits de première nécessité pour aider ces derniers à rompre le jeûne quotidiennement.

C’est par l’entremise de son suppléant Franck Madama-Ma-Lewandja que l’ancien membre du gouvernement a tenu à soutenir ses frères et sœurs musulmans de la capitale économique. Un soutien concrétisé par l’octroie d’une importante dotation en produit de première nécessité qui a été réceptionné par l’imam de la grande mosquée de Port-Gentil Dibert Mohamed Bekoy.

A cet effet, le représentant du député Jean Fidèle Otandault a invité les heureux récipiendaires à faire « un bon usage et une bonne distribution » de cette dotation. Pour sa part l’imam de la cité pétrolière n’a pas manqué de remercier le bienfaiteur pour ce geste de solidarité. « Vous transmettrez à l’honorable Otandault, notre frère dans l’islam, nos salutations et notre reconaissance infinie pour son altruisme », a indiqué Dibert Mohamed Bekoy.

Il faut souligner que ce geste du député du 2ème arrondissement de Port n’est pas le premier du genre. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, il avait déjà procédé à la remise d’un important don de kits sanitaires composés essentiellement de bavettes et de gels hydroalcooliques.